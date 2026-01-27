Fatih Altaylı'nın hastalığı nedir? Fatih Altaylı'nın sağlık durumu nasıl? Tahliye sonrası ilk YouTube videosunda açıkladı!

Fatih Altaylı, Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biri olarak uzun yıllardır medyada aktif bir isim. Son dönemde gündeme gelen " Fatih Altaylı'nın hastalığı nedir?" sorusu, özellikle cezaevinden çıkmasının ardından sağlık durumu ile ilgili merakı artırdı. Peki, Fatih Altaylı'nın sağlık durumu nasıl? Tahliye sonrası ilk YouTube videosunda açıkladı! Detaylar...

FATİH ALTAYLI'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Altaylı, açıklamalarında sağlık durumu hakkında açık ve samimi bilgiler verdi.

63 yaşında olduğunu belirten gazeteci, rutin kontrolleri yaptırdığını ve ciddi bir sağlık sorununa dair paniğe gerek olmadığını vurguladı.

FATİH ALTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra ilk yaptığı aktiviteler ve sağlık durumu ile ilgili sorulara detaylı yanıtlar verdi. "Çıktığınızdan beri hastasınız?" sorusuna yanıt olarak Altaylı, sadece hasta olmadığını belirtti ve hayatına normal şekilde devam ettiğini aktardı.

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk yaptığı işlerin başında aile ziyaretleri ve kafasını dinlemek geldiğini belirten Altaylı, yoğun bir sosyal yaşamın içerisine girmeden, kendini toparlamayı öncelik haline getirdi.

Gazeteci, açıklamalarında "Kendimi ortalığa atacak halim yok, o tip bir adam değilim" diyerek, sağlığını ve sosyal hayatını dengeli bir şekilde yönetme anlayışını ifade ediyor.

Özetle, Fatih Altaylı'nın sağlık durumu ciddi bir sorun teşkil etmiyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle vakit geçirme, rutin kontrollerini sürdürme ve psikolojik olarak kendini toparlama öncelikleri arasında yer alıyor.