Gazeteci ve medya dünyasının tanınmış simalarından Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek 22 Haziran'da cezaevine gönderilmişti. Peki, Fatih Altaylı hapisten çıktı mı?

Gazeteci ve medya dünyasının tanınmış simalarından Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek 22 Haziran'da cezaevine gönderilmişti; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararıyla Altaylı, 29 Aralık 2025'te hapishaneden çıktı.2025 yılı sonlarında hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen gazeteci Fatih Altaylı için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tahliye kararı vererek Altaylı'nın cezaevinden çıkmasına hükmetti.