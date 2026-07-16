Fatih Aksoy neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Yapımcı Fatih Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli, yapımları neler?

Fatih Aksoy neden gözaltına alındı? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de bulunduğu toplam 25 şüpheli hakkında uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlamalarının da yer aldığı bildirildi. Operasyon çerçevesinde ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un gözaltına alındığı açıklandı. Peki, Yapımcı Fatih Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

FATİH AKSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlamalarının da yer aldığı belirtildi. Yürütülen operasyon kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler bunlarla sınırlıdır.

YAPIMCI FATİH AKSOY KİMDİR?

Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Aksoy, iş hayatına kurumsal şirketlerde yöneticilik yaparak başladı.

Televizyon sektörüne ise 1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak adım attı. Sektörde edindiği deneyimin ardından 1993 yılında kendi yapım şirketi Medyapım'ı kurdu. Türkiye'de özel televizyonculuğun gelişim sürecinde birçok dikkat çeken projeye imza attı.

2000 yılında hayata geçirdiği Dadı dizisi, dünyada bir Amerikan dizisinin yapılan ilk uyarlaması olarak kayıtlara geçti.

Aksoy, uluslararası televizyon formatlarının Türkiye uyarlamalarında da önemli projeler gerçekleştirdi. Kim 500 Milyar İster (Who Wants to Be a Millionaire), Buzda Dans (Dancing on Ice) ve Popstar gibi dünyaca tanınan formatları Türkiye'de izleyiciyle buluşturdu. Popstar, Türkiye'de özel televizyon yayıncılığının başlangıcından itibaren bir televizyon yapımının ulaştığı en yüksek reytinglerden birine imza attı.

2010 yılından itibaren ağırlıklı olarak drama dizilerine yönelen Fatih Aksoy, Grey's Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi uluslararası yapımların Türkiye uyarlamalarını hazırladı. Bunun yanı sıra Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Karadağlar gibi özgün yapımların da yapımcılığını üstlendi.

Son dönemde ise Yasak Elma ve Sadakatsiz dizileriyle televizyon ekranlarında yer aldı.

Fatih Aksoy evli ve üç çocuk babasıdır.

FATİH AKSOY KAÇ YAŞINDA?

Fatih Aksoy, 1961 yılında doğdu.

FATİH AKSOY NERELİ?

Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Kariyerine kurumsal şirketlerde yöneticilik yaparak başlayan Aksoy, daha sonra televizyon sektörüne geçiş yaptı ve yapımcılık alanında çalışmalarını sürdürdü.