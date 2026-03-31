Faruk Bakgör kimdir, neden gözaltına alındı? İş adamı Faruk Bakgör Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet mi verdi?

Bursa’daki büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda isminden söz ettiren bir başka isim, Faruk Bakgör. Soruşturmanın ayrıntıları henüz netleşmese de gelişmeler şimdiden gündemi sarstı. Merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

FARUK BAKGÖR KİMDİR?

Faruk Bakgör, Bursa merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan iş adamlarından biridir. Belediyeye bağlı projeler üzerinden maddi çıkar sağladığı iddia ediliyor ve soruşturmada “rüşvet veren” olarak kayıtlara geçti.

FARUK BAKGÖR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Faruk Bakgör 31 Mart 2026 tarihinde Bursa merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 kişi arasında yer aldı.

FARUK BAKGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Faruk Bakgör, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi eski yetkililerine rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye projelerinde usulsüzlükler ve emsal artışı gibi işlemlerle maddi çıkar sağladığı öne sürülüyor.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Nilüfer ve Bursa Büyükşehir Belediyesi projelerinde rüşvet, suç örgütü kurma ve imar usulsüzlükleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında belediye başkanı, ailesi, iş insanları ve bazı belediye çalışanları dahil toplam 55 kişi gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanlar arasında; Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ertan ve Ramiz Bozbey, çeşitli iş adamları (Fuat, Yusuf, Ferhat, Faruk Bakgör ve diğerleri), belediye çalışanları ve rüşvete aracılık eden kişiler yer alıyor. Ayrıca firari 4 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.