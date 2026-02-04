Fabian Ruiz Galatasaray'a mı geliyor, Fabian Ruiz Galatasaray'la anlaştı mı?

"Avrupa transfer piyasasında gözler, PSG'nin İspanyol orta sahası Fabian Ruiz'in üzerine çevrildi. Özellikle orta sahadaki rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı camiada, 'Fabian Ruiz Galatasaray ile anlaştı mı?' sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

FABİAN RUİZ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

2026 kış transfer döneminin en büyük bombası patlamak üzere. Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın yanına dünya klasında bir isim arayan Galatasaray'ın, PSG forması giyen Fabian Ruiz için nabız yokladığı iddia edildi. İspanyol maestro, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine tam uyum sağlayacak profiliyle listenin ilk sırasında yer alıyor.

FABIAN RUIZ TRANSFERİ GALATASARAY'A NE KATAR?

Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray orta sahası Avrupa'nın en teknik ve dirençli hatlarından biri haline gelecek. Fabian Ruiz'in gelişiyle oluşacak muhtemel senaryolar:

• Oyun Kurma Kalitesi: Ruiz, sol ayağıyla oyunun yönünü değiştirebilen ve pas isabet oranı %90'ın üzerinde olan bir isim.

• Şut Tehdidi: Ceza sahası dışından attığı şık gollerle tanınan yıldız oyuncu, kapalı savunmaları açmada anahtar rol üstlenebilir.

• Taktiksel Esneklik: Hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesi, Okan Buruk'un elini güçlendirecektir.

GALATASARAY TARAFTARI KAP'I BEKLİYOR

Galatasaray'da daha önce gerçekleşen dünyaca ünlü transferler (Mauro Icardi, Victor Osimhen gibi) göz önüne alındığında, Fabian Ruiz isminin de imkansız olmadığı camia içerisinde konuşuluyor. Ancak finansal şartların ağırlığı ve oyuncunun Avrupa'daki talipleri nedeniyle sürecin biraz daha zaman alabileceği belirtiliyor.

Resmi kanallar tarafından onaylanana kadar "iddia" statüsünde kalan bu transfer hakkında açıklama bekleniyor.