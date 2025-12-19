Haberler

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler ve Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı?

Güncelleme:
Eyüpspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler ve Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı?

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak. Mücadele, şifreli yayınla izlenebilecek.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 1 kanalı;

• Digiturk 77. kanal,

• Kablo TV 232. kanal,

• Türksat uydu yayını

ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig mücadelesi, 20 Aralık Cumartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Trendyol Süper Lig mücadelesi, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor : Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Draguş, Legowski, Thiam, Umut.

Fenerbahçe : Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Osman DEMİR
