Eyüpspor Fenerbahçe hangi kanalda? Eyüpspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Eyüpspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Eyüpspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Fenerbahçe maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD TV'den de canlı Eyüpspor Fenerbahçe maçı izlenebilecek.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.