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Everton vs Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ve nerede oynanacak? Everton - Liverpool maçının canlı yayın bilgileri, kanal numaraları, iki takımın ligdeki durumu, son maçları, eksik oyuncuları ve ilk 11'lerine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton - Liverpool maçı, Türkiye'de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Azerbaycan'ın spor kanalı İdman TV üzerinden de ekrana gelecek. Karşılaşmayı dijital platformlardan takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports'un dijital yayın hizmeti üzerinden de maçı izleyebilecek.

BEIN SPORTS 3 KANAL NUMARASI KAÇ?

beIN Sports 3, Digiturk platformunda 79. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton - Liverpool maçı, Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, İngiltere saatiyle 12.00'de oynanacak. Premier Lig'in 12. haftasında haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen derbi, Pazar gününün açılış karşılaşmaları arasında yer alıyor.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ile Liverpool arasındaki Premier Lig maçı, Liverpool kentindeki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak. Everton, uzun yıllar boyunca ev sahipliği yaptığı tarihi Goodison Park'tan ayrılarak 2025-2026 sezonundan itibaren Bramley-Moore Dock bölgesindeki yeni stadyumuna taşınmıştı. Bu nedenle Merseyside derbisi, bu sezon da Everton'ın yeni evinde oynanıyor.

EVERTON VE LİVERPOOL LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Premier Lig'de 11 hafta geride kalırken Liverpool, topladığı 21 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Kırmızılar, lider Arsenal'in 7 puan gerisinde yer alıyor. Everton ise 16 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Bournemouth ile arasında 2 puan fark var.

Derbiden galibiyetle ayrılması halinde Liverpool, zirve yarışında Arsenal'e olan farkı azaltmayı hedefliyor. Everton ise kazanması halinde üst sıralara tırmanarak Avrupa kupaları potasına yaklaşmak istiyor.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARI

Everton, ligdeki son maçında deplasmanda Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Bu yenilgiden önce Coventry'yi 3-1, Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 yenen mavi-beyazlılar, Chelsea'ye 2-0 ve Arsenal'e 2-0 kaybetmişti. Everton, sahasında oynadığı son beş lig maçının dördünü kazanarak iç sahada etkili bir görüntü çiziyor.

Liverpool ise ligdeki son maçında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Kırmızılar, bundan önce Crystal Palace'ı deplasmanda 3-1 yenmiş, Arsenal'e ise 1-0 kaybetmişti. Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 yendi, Fenerbahçe deplasmanında ise 3-2 mağlup oldu.

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EKSİK OYUNCULAR

Everton'da Brentford maçında kırmızı kart gören kaptan James Tarkowski cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Cody Gakpo baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Topuk sakatlığı yaşayan Ryan Gravenberch de derbide oynayamayacak. Aşil tendonu sakatlığı bulunan Hugo Ekitike'nin ise Ocak ayında sahalara dönmesi hedefleniyor.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI İLK 11'LER

Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Hackney, Dibling, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Wirtz, Barcola, Isak.

Everton teknik direktörü David Moyes, Tarkowski'nin yerine savunmada Michael Keane'e görev verdi. Disiplin nedeniyle bir önceki maçta kadro dışı kalan Jack Grealish de yeniden ilk 11'e döndü. Liverpool'da ise Virgil van Dijk savunmanın merkezinde yeniden sahaya çıkıyor.

DERBİNİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Liverpool'da son dönemde formda olan Florian Wirtz, kulübü ve milli takımıyla oynadığı son beş maçta 6 gol ve 2 asist üretti. Genç oyuncu Rio Ngumoha da Manchester United maçında attığı gol ve yaptığı asistle dikkat çekti. Everton'da ise Jordan Pickford, Jarrad Branthwaite ve Kiernan Dewsbury-Hall takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Andoni Iraola, Liverpool teknik direktörü olarak ilk Merseyside derbisine çıkacak. Everton ise derbilerde Liverpool karşısında yaşadığı kötü seriyi sona erdirmek istiyor. Mavi-beyazlılar, Ekim 2010'dan bu yana iç sahada Liverpool'u yalnızca bir kez yenebildi.