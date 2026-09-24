Euroleague hangi kanalda yayınlanıyor, 2026 Euroleague maçları nerede yayınlanıyor?

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2026 EuroLeague sezonunda oynanacak karşılaşmaların yayın adresi basketbolseverlerin gündeminde. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague’i televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler, “EuroLeague hangi kanalda?” ve “2026 EuroLeague maçları nerede yayınlanıyor?” sorularına yanıt arıyor.

EUROLEAGUE HANGİ KANALDA?

EuroLeague karşılaşmaları Türkiye’de S Sport ekranlarından ve S Sport Plus platformundan takip edilebiliyor. S Sport’un resmi yayın akışında EuroLeague karşılaşmaları düzenli olarak yer alırken, S Sport Plus da EuroLeague maçlarının tamamını dijital ortamda sunuyor.

EUROLEAGUE MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Basketbolseverler EuroLeague maçlarını S Sport’un yayın yaptığı televizyon platformlarından izleyebiliyor. S Sport; D-Smart, TV+, Tivibu ve Kablo TV üzerinden farklı kanal numaralarıyla izleyiciye ulaşıyor. S Sport Plus ise App Store ve Google Play üzerinden kullanılabiliyor.

EUROLEAGUE MAÇLARI S SPORT PLUS'TA MI?

S Sport’un resmi internet sitesinde EuroLeague’in S Sport Plus üzerinden de yayınlandığı belirtiliyor. Platformda EuroLeague karşılaşmalarının yanı sıra farklı spor organizasyonları da canlı olarak takip edilebiliyor.

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ SAATTE?

EuroLeague maçlarının başlangıç saatleri karşılaşmaya ve fikstüre göre değişiyor. Güncel yayın akışında maçların saatleri ve hangi S Sport kanalında yayınlanacağı karşılaşma bazında duyuruluyor. Bu nedenle maç günü S Sport’un resmi yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor.