Ester Exposito kimdir? Mbappe'nin sevgilisi Ester Exposito kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ester Expósito hakkında ortaya atılan iddialar ve özellikle Kylian Mbappé ile ilgili söylentiler, sosyal medyada büyük bir merak dalgası oluşturdu. “İkilinin arasında bir ilişki mi var?” sorusu gündemi meşgul ederken, İspanyol oyuncunun hayatı yeniden araştırılmaya başlandı. Genç yaşına rağmen dünya çapında tanınan Expósito’nun yaşı, nereli olduğu ve kariyerinde hangi projelerde yer aldığı da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

ESTER EXPOSİTO KİMDİR?

Ester Expósito Gayoso, İspanyol oyuncu ve modeldir. Özellikle Netflix yapımı Élite dizisinde canlandırdığı Carla Rosón Caleruega karakteri ile uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde televizyon ve sinema projelerinde yer alarak kısa sürede dikkat çekmiştir.

ESTER EXPOSİTO KAÇ YAŞINDA?

26 Ocak 2000 doğumlu olan Ester Expósito, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

ESTER EXPOSİTO NERELİ?

İspanya’nın Madrid şehrinde doğmuştur ve İspanyol asıllıdır.

ESTER EXPOSİTO’NUN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Expósito, ilk olarak Vis a vis dizisinde ekran karşısına çıkmıştır. Daha sonra Estoy vivo gibi yapımlarda rol alarak deneyim kazanmıştır. Asıl çıkışını ise 2018–2020 yılları arasında yayınlanan Élite dizisindeki Carla karakteri ile yapmış ve uluslararası üne kavuşmuştur. Sonraki yıllarda farklı film ve dizi projelerinde yer alarak kariyerini sürdürmüştür.