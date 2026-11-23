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Eşref Tek ne zaman başlıyor sorusu dizinin duyurulmasının ardından en çok merak edilen konular arasında. Prime Video'nun 8 bölümlük yeni yapımı Eşref Tek'in Aralık 2026'da yayınlanması planlanıyor, ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Çekimleri Kıbrıs'ta süren dizide Çağatay Ulusoy, Eşref Tek rolüyle başrolde yer alıyor.

EŞREF TEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Tek için Prime Video tarafından henüz kesin bir yayın tarihi duyurulmadı. Dizinin Aralık 2026'da izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Prime Video, diziyi 30 Eylül'deki ilk duyuruda 'Yakında Prime Video'da' ifadesiyle tanıtmıştı. Resmi tarih açıklandığında dizinin tüm bölümlerinin aynı anda mı yoksa haftalık olarak mı yayınlanacağı da netlik kazanacak.

EŞREF TEK NEREDEN İZLENİR?

Eşref Tek, televizyon kanalında değil dijital platform Prime Video'da yayınlanacak. Diziyi izlemek için Amazon Prime üyeliği gerekiyor.

EŞREF TEK KAÇ BÖLÜM?

Eşref Tek'in ilk sezonunun 8 bölümden oluşması planlanıyor.

EŞREF TEK KONUSU NE?

Eşref Tek, Eşref Rüya'nın devamı değil, öncesini anlatan bir hikâye. Dizi, Eşref'in geçmişine odaklanıyor ve 2018 yılında geçiyor.

Hikâyede Eşref'in Kıbrıs'ta Kadir ile tanışması, aralarındaki dostluğun başlangıcı, çocukluk aşkı Rüya'yı arayışı ve İstanbul'un yeraltı dünyasına adım atışı anlatılıyor.

EŞREF TEK OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Eşref Tek karakteriyle Çağatay Ulusoy yer alıyor. Görkem Sevindik, Eşref Rüya'da da canlandırdığı Kadir Yanık rolüyle kadroda bulunuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Aybüke Pusat (Derin), Macit Koper (Yakup Baba), Kübra Balcan (Aysel), Kaan Turgut (Kenan), Ecem Simge Yurdatapan (Sude), Hakan Meriçliler (Beyoğlu İshak), Mustafa Açılan (Sadi) ve Mazlum Çimen (Arap İhsan) yer alıyor. Atsız Karaduman ise Eşref'in akıl hocası Namık karakterine konuk oyuncu olarak hayat veriyor.

EŞREF TEK YÖNETMENİ KİM?

Dizinin yönetmen koltuğunda, Eşref Rüya'yı da yöneten Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryoyu Ethem Özışık yazıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın TİMSBİ Yapım üstleniyor.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BİTTİ?

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, Kanal D'de iki sezon yayınlandı. Dizi 10 Haziran 2026'da yayınlanan 47. bölümüyle final yaptı. Eşref Tek, bu hikâyenin öncesine uzanan ayrı bir yapım olarak hazırlanıyor.