Haberler

Eşref Rüya bu akşam neden yok? 7 Ocak Eşref Rüya neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

Eşref Rüya bu akşam neden yok? 7 Ocak Eşref Rüya neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Ocak akşamı Eşref Rüya'nın ekranlarda olmaması, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı. İzleyiciler, "Eşref Rüya bugün neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman ekranda olacak?" sorularının yanıtını ararken, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar ve tartışmalar yoğunlaştı. Peki, Eşref Rüya bu akşam neden yok? 7 Ocak Eşref Rüya neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

7 Ocak akşamı Eşref Rüya'nın yayınlanmaması, dizinin izleyicileri arasında heyecan ve merak yarattı. Sosyal medyada ve forumlarda "Eşref Rüya bu akşam neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman gelecek?" soruları gündemin üst sıralarında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Dizi takipçileri, bu akşam Eşref Rüya'nın yayınlanmamasının nedenini merak ediyor. Sosyal medyada ve forumlarda "Eşref Rüya bugün neden yok?" sorusu öne çıkarken, izleyiciler sebebin ne olabileceğini araştırıyor.

Eşref Rüya bu akşam neden yok? 7 Ocak Eşref Rüya neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

EŞREF RÜYA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği, izleyiciler tarafından merakla beklenen bir diğer konu. "Eşref Rüya yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?" sorusu, dizinin fanları arasında gündemin üst sıralarında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2026

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya
  • 23.15 Beyaz'la Joker

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı