Eşref Rüya bu akşam neden yok? 7 Ocak Eşref Rüya neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

7 Ocak akşamı Eşref Rüya'nın yayınlanmaması, dizinin izleyicileri arasında heyecan ve merak yarattı. Sosyal medyada ve forumlarda "Eşref Rüya bu akşam neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman gelecek?" soruları gündemin üst sıralarında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Dizi takipçileri, bu akşam Eşref Rüya'nın yayınlanmamasının nedenini merak ediyor. Sosyal medyada ve forumlarda "Eşref Rüya bugün neden yok?" sorusu öne çıkarken, izleyiciler sebebin ne olabileceğini araştırıyor.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği, izleyiciler tarafından merakla beklenen bir diğer konu. "Eşref Rüya yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?" sorusu, dizinin fanları arasında gündemin üst sıralarında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2026

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

23.15 Beyaz'la Joker

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.