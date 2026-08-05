Esra Mutlu kimdir? AURA grubu üyesi Esra Mutlu kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin yeni nesil girlband oluşumlarından AURA ile adını duyuran Esra Mutlu, yayımlanan projelerin ardından gündemdeki yerini koruyor. Güçlü sahne enerjisi ve dikkat çeken performansıyla öne çıkan genç sanatçı, müzikseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Esra Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AURA grubunun sevilen üyelerinden Esra Mutlu'nun biyografisi ve kariyer yolculuğuna ilişkin merak edilenler...

ESRA MUTLU KİMDİR?

Esra Mutlu, Türkiye'nin yeni nesil girlband gruplarından AURA'nın üyelerinden biridir. Grubun dört kişilik ana kadrosunda yer alan genç sanatçı, Aslı Göztaşı, Suzy Roumenov ve Meri ile birlikte AURA'nın kuruluş kadrosunu oluşturuyor. Yeteneği, sahne performansı ve dikkat çeken tarzıyla öne çıkan Esra Mutlu, grupta "Fire of AURA" (AURA'nın Ateşi) konseptini temsil ediyor.

ESRA MUTLU KAÇ YAŞINDA?

Esra Mutlu 19 yaşındadır. AURA grubunun en genç isimlerinden biri olan genç sanatçı, sahne enerjisi ve performansıyla dikkat çekiyor.

ESRA MUTLU NERELİ?

Esra Mutlu, Türkiye'nin yeni nesil müzik gruplarından AURA'nın üyeleri arasında yer alıyor. Genç sanatçı, profesyonel müzik kariyerini AURA çatısı altında sürdürüyor.

ESRA MUTLU'NUN KARİYERİ

Esra Mutlu, profesyonel müzik kariyerine AURA grubuyla adım attı. Grubun ilk şarkısı "YUH!", 15 Mayıs 2026 tarihinde yayımlandı ve lansman gecesinin ardından dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. AURA, çıkış döneminde ayrıca Hepsi grubunun unutulmaz şarkılarından **"Tempo"**yu da seslendirdi.

AURA'da "Fire of AURA" konseptiyle ateş elementini temsil eden Esra Mutlu, sahne performansı ve enerjisiyle grubun dikkat çeken üyeleri arasında yer alıyor. Genç sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.