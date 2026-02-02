Haberler

Eskişehir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Eskişehir'de okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Eskişehir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Eskişehir'de okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Eskişehir Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Eskişehir Valiliği, 3 Şubat Salı günü için kar tatili kararı alıp almadığı konusunda bir açıklama yapacak. Eskişehir'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilikten gelecek kar tatili kararı, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği bir haber olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
ESKİŞEHİR

3 ŞUBAT SALI: Eskişehir'de dondurucu soğuklar etkili. Gündüz en yüksek 4 derece olan sıcaklık, gece -4 dereceye kadar düşerek kuvvetli buzlanmaya neden olacak.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu ve soğuk bir gün. Yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri görülebilir. Gündüz sıcaklığı 3 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ayaz etkisini sürdürüyor, sıcaklık gece -5, gündüz ise sadece 2 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son günü güneşli ancak soğuk bir hava var. Sıcaklıkların gündüz 5 dereceye çıkması bekleniyor.

Eskişehir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Eskişehir'de okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti