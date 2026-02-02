Eskişehir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Eskişehir'de okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Eskişehir Valiliği, 3 Şubat Salı günü için kar tatili kararı alıp almadığı konusunda bir açıklama yapacak. Eskişehir'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilikten gelecek kar tatili kararı, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği bir haber olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

ESKİŞEHİR

3 ŞUBAT SALI: Eskişehir'de dondurucu soğuklar etkili. Gündüz en yüksek 4 derece olan sıcaklık, gece -4 dereceye kadar düşerek kuvvetli buzlanmaya neden olacak.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu ve soğuk bir gün. Yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri görülebilir. Gündüz sıcaklığı 3 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ayaz etkisini sürdürüyor, sıcaklık gece -5, gündüz ise sadece 2 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son günü güneşli ancak soğuk bir hava var. Sıcaklıkların gündüz 5 dereceye çıkması bekleniyor.

ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.