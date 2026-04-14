Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel kim, neden gözaltına alındı?

Mustafa Türkay Sonel’in gözaltına alındığı yönündeki iddialar, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili bağlantısı nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Olayın nedenine ilişkin farklı bilgiler ortaya atılırken, gelişmeler kamuoyunda büyük ilgi görmeye devam ediyor ve resmi makamların açıklamaları merakla bekleniyor.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL’İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. 7 ayrı ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler dikkat çekti. Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Bakarov Alanya'da yakalandı.

Gözaltına alınan tüm isimler şu şekilde:

• Zeinal Abarakov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

• Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

• Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

• Uğurcan Açıkgöz: Antalya (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

• Erdoğan Elaldı: Antalya (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

• Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

• Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

• Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Celal ALTAŞ: Tunceli

• Nurşen ARIKAN: Tunceli

