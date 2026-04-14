Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel kim, neden gözaltına alındı?

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel kim, neden gözaltına alındı?
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kim olduğu ve neden gözaltına alındığı kamuoyunda merak konusu oldu. Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan iddialar, olayın detaylarına ilişkin çeşitli soruları gündeme taşırken, konuya dair resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor.

Mustafa Türkay Sonel’in gözaltına alındığı yönündeki iddialar, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili bağlantısı nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Olayın nedenine ilişkin farklı bilgiler ortaya atılırken, gelişmeler kamuoyunda büyük ilgi görmeye devam ediyor ve resmi makamların açıklamaları merakla bekleniyor.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL’İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. 7 ayrı ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler dikkat çekti. Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Bakarov Alanya'da yakalandı.

Gözaltına alınan tüm isimler şu şekilde:

• Zeinal Abarakov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

• Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

• Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

• Uğurcan Açıkgöz: Antalya (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

• Erdoğan Elaldı: Antalya (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

• Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

• Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

• Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Celal ALTAŞ: Tunceli

• Nurşen ARIKAN: Tunceli

Ayrıntılar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Gece yarısı harekete geçildi, çok sayıda gözaltı kararı var
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı

Dönemin Tunceli Valisiydi! Ailesinden bir isim de gözaltında
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Umutlar yeniden arttı, Türkiye detayı çarpıcı
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı