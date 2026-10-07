Esenyurt SON DAKİKA! Esenyurt lisede bıçaklı kavga olayı nedir, ölü ya da yaralı var mı?

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Esenyurt'taki bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, kavgada yaralıların bulunduğu belirtildi. Peki, Esenyurt lisede bıçaklı kavga olayı nedir, ölü ya da yaralı var mı? Esenyurt son dakika gelişmeleri...

ESENYURT SON DAKİKA!

İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda yaralıların olduğu ifade edilirken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ESENYURT LİSEDE BIÇAKLI KAVGA OLAYI NEDİR?

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir lisede, aynı sınıfta eğitim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı. Bugün meydana gelen olayda tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. (16), A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESENYURT LİSEDE KAVGADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.