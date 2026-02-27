Haberler

Erzincan okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Erzincan okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Erzincan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Erzincan Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, gözler resmi duyurulara çevrildi.

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 27 Şubat Cuma günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış mevsiminin en sert etkileri hissedilecek. Şehir merkezi ve çevre ilçelerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları dondurucu seviyelerde seyredecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Erzincan ve çevresinde gökyüzü tamamen kapalı olacak ve gün boyu kar yağışı aralıklarla devam edecek.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu ayazla birlikte termometreler -7°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı %65 civarında seyredecek. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer yoğunlaşması bekleniyor.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 7 mph hızla esecek rüzgar, açık alanlarda hissedilen soğuğu daha da kuvvetlendirecek.

• Nem Oranı: Nem oranı gün boyu %80 seviyelerinde seyrederek havayı daha nemli ve soğuk hissettirecek.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan valilik açıklamasında, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

