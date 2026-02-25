Haberler

Erzincan okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Erzincan okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Erzincan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Erzincan Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, gözler resmi duyurulara çevrildi.

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 26 Şubat Perşembe günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Alarmı

Erzincan genelinde kış şartları sertleşiyor. Perşembe gününden itibaren başlayacak kar yağışlı havanın, cuma günü dondurucu bir ayaza dönüşmesi bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması öneriliyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Etkili Olacak

Perşembe günü Erzincan'da gökyüzü kapalı bir seyir izleyecek ve gün boyu aralıklı kar yağışı bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -5°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %60 seviyelerinde. Batıdan esecek hafif rüzgar (saatte 10-15 km) nemle birleşince soğuk hava daha keskin hissedilecek.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Haftanın son iş gününde kar yağışının yerini parçalı bulutlu ancak çok daha soğuk bir havaya bırakması öngörülüyor. Cuma günü şehir adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -12°C

• Detay: Yağış ihtimali %20'ye düşse de, gece saatlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı: Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki geçitlerde (Sakaltutan ve Kızıldağ) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmadan yola çıkmamaları hayati önem taşımaktadır.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com
