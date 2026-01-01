Erzincan okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Erzincan'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Erzincan Valiliği'nden konuyla ilgili herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede sert ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 74–82 arasında değişirken, rüzgârın 5 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Sıcaklıklar -12 ile -4 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 56–77 aralığında ölçülürken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü soğuk hava en etkili seviyesine ulaşacak. Günün en düşük sıcaklığı -15 derece, en yüksek sıcaklığı ise -5 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 30–56 arasında değişirken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek. Sıcaklıkların -11 ile 0 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 31–64 seviyelerinde olurken, rüzgârın hızı 2 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü de soğuk hava etkisini sürdürecek ancak sıcaklıklarda kısmi bir artış görülecek. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 30–56 arasında değişirken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca beklenen şiddetli soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.