Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik olduğu belirtilen paylaşımlar yaptığı aktarılan Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Ertuğrul Kaya kimdir? Ertuğrul Kaya Trabzon olayı nedir? Detaylar...

ERTUĞRUL KAYA KİMDİR?

Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında biyografisine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı belirtilen paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında çeşitli adımlar atıldığı aktarıldı.

Kaya'nın ne iş yaptığı, eğitim geçmişi, yaşı veya özel hayatına ilişkin herhangi bir bilgi mevcut bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle hakkında söz konusu bilgilerin dışında bir biyografik detay vermek mümkün değildir.

ERTUĞRUL KAYA TRABZON OLAYI NEDİR?

Ertuğrul Kaya'nın sosyal medya hesabından Trabzonlulara yönelik ifadeler içeren bir paylaşım yaptığı belirtildi. Söz konusu paylaşımların, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik olduğu değerlendirilerek Kaya hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Kaya'nın sosyal medya paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edildi. Ayrıca şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin, sosyal medya hesabından yaptığı belirtilen paylaşımlar ve bu paylaşımlara ilişkin yürütülen işlemler çerçevesinde olduğu aktarıldı.