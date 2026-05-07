Ertan Torunoğulları kimdir? Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları kaç yaşında, nereli?

Ertan Torunoğulları son dönemde hem iş dünyasındaki faaliyetleri hem de Fenerbahçe S.K. bünyesindeki görevleriyle yeniden gündeme geldi. “Kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları merak edilirken, Torunoğulları’nın kariyer geçmişi ve spor yönetimindeki rolü de araştırılıyor. Türk futboluna yön veren isimler arasında gösterilen Torunoğulları hakkında detaylar dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI KİMDİR?

Ertan Torunoğulları, iş ve spor dünyasında tanınan Türk bir iş insanı ve spor yöneticisidir. 1972 doğumlu olan Torunoğulları, Hollanda ve Türkiye arasında yürüttüğü uzun yıllara dayanan iş tecrübesiyle öne çıkmaktadır. İş hayatında Edelstaal&Simtronic şirketinin CEO’su olarak görev yapmakta, aynı zamanda DEİK/DTİK Hollanda yöneticiliği ve OrkaHotels Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmaktadır. Spor alanında ise özellikle futbol yönetimi ve menajerlik faaliyetleriyle dikkat çekmektedir.

ERTAN TORUNOĞULLARI KAÇ YAŞINDA?

Ertan Torunoğulları, 1972 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

ERTAN TORUNOĞULLARI NERELİ?

Ertan Torunoğulları, Türkiye’nin Uşak ilinde doğmuştur. Ailesi de Uşak kökenlidir ve Türk futbolunda uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir.

ERTAN TORUNOĞULLARI’NIN KARİYERİ

Ertan Torunoğulları’nın kariyeri hem iş dünyası hem de spor alanında geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Hollanda’da uzun yıllar boyunca lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet göstermiş, uluslararası şirketler kurarak iş dünyasında aktif rol almıştır.

Spor tarafında ise Fenerbahçe S.K. bünyesinde yönetici olarak görev almış, özellikle Avrupa bağlantıları ve yabancı oyuncu transfer süreçlerinde etkin rol üstlenmiştir. Ayrıca futbolcu menajerliği ve spor danışmanlığı alanlarında da çalışmalar yaparak Türk futbolunun uluslararası ilişkilerine katkı sağlamıştır.