Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı ile birlikte gözaltına alındı. Bu soruşturma kapsamında, Başkan Bozbey’in kardeşi Ertan Bozbey de operasyon kapsamında adı geçen kişiler arasında yer aldı. Peki, Ertan Bozbey kimdir, ne iş yapıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kardeşi Ertan Bozbey neden gözaltına alındı? Detaylar...

ERTAN BOZBEY KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Verilen bilgiler ışığında Ertan Bozbey’in mesleği veya çalıştığı kurum hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Soruşturma kapsamında adı geçmesine rağmen, kamuoyuna açıklanan kaynaklarda Ertan Bozbey’in iş hayatı veya görev aldığı bir pozisyon detaylandırılmamıştır.

Bilinen tek bilgi, Mustafa Bozbey’in kardeşi olması ve soruşturma kapsamında adı geçmesidir.

ERTAN BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları ve bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi ile kızı ve kardeşi Ertan Bozbey dahil olmak üzere toplam 55 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyonun ayrıntılarına göre, Bursa merkezli ve 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 55 kişi gözaltına alındı, 4 kişi için ise yakalama çalışmaları sürüyor. Bu operasyon kapsamında, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 iş yeri, 1 vakıf adresi ve araçlara el konuldu. Ayrıca Başkan Bozbey’in evi ve belediye binasında arama yapıldı, cep telefonuna el konuldu.

GÖZALTINA ALINANLAR (TAM LİSTE)

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)