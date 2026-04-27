Ersin neden yok, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu Karagümürk maçında yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında dev bir İstanbul randevusu futbolseverleri bekliyor. Ligde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, son hafta yaşadığı Samsunspor mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıkıyor. Peki, Ersin neden yok, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu Karagümürk maçında yedek mi?

Beşiktaş’ın efsane ismi ve teknik direktörü Sergen Yalçın için bu karşılaşmanın anlamı çok büyük. Deneyimli teknik adam, Karagümrük mücadelesiyle birlikte Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak "dalya" diyecek. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geride kalan 99 lig maçında 57 galibiyet ve 18 beraberlik alarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Peki, Ersin neden yok, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu Karagümürk maçında yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

ERSİN NEDEN YOK?

Siyah-beyazlı ekipte kritik mücadele öncesi eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Sergen Yalçın'ı kadro kurmakta bir hayli zorluyor. Takımın as kalecisi Ersin Destanoğlu ve savunmanın sağ kanadındaki dinamosu Amir Murillo, kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Orta sahanın genç ismi Kartal Kayra Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle bu önemli randevuda kadro dışı kaldı. Bu eksiklikler sonrası kaleyi, devre arasında kadroya dahil edilen ve ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giyecek olan Devis Vasquez’in koruması bekleniyor.

 

Beşiktaş'ta sadece eksikler değil, sarı kart sınırında bulunan isimlerin çokluğu da teknik heyeti düşündüren bir diğer konu. Savunmanın merkezindeki Emmanuel Agbadou, sol bek Rıdvan Yılmaz ve tecrübeli orta saha Salih Uçan, Karagümrük karşısında kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan zorlu Samsunspor deplasmanında cezalı duruma düşecekler. Oyuncuların saha içerisinde agresiflikten kaçınmaları ve kontrollü bir oyun sergilemeleri için teknik kadrodan özel uyarılar aldığı öğrenildi.

Osman DEMİR
