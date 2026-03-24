Erol Köse doktor mu, ne doktoru? Erol Köse ne mezunu?

Türkiye'de hem sağlık hem de eğlence dünyasında iz bırakmış nadir isimlerden biri olan Erol Köse, alışılmış kariyer kalıplarını kıran hikâyesiyle dikkat çekiyor. Onun yaşam öyküsü, yalnızca bir meslek üzerinden tanımlanamayacak kadar katmanlı ve dinamik. Tıp eğitimiyle başlayan yolculuğu, sahne ışıklarıyla şekillenmiş ve zamanla müzik sektöründe güçlü bir figüre dönüşmüştür.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, hem sağlık alanında eğitim almış hem de eğlence sektöründe aktif rol üstlenmiş çok yönlü bir isimdir. Tıp doktoru olarak başladığı kariyerinde, sanat ve müziğe duyduğu ilgi zamanla baskın hale gelmiştir.

Özellikle öğrencilik yıllarında sahneyle kurduğu bağ, onun hayatındaki kırılma noktalarından biri olmuştur. 1980'li yılların sonlarında TRT ekranlarında yayınlanan eğlence programlarında yer alan "Komedi Dans Üçlüsü" ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. Bu grup; Hakan Rullas ve Murat Akkaya ile birlikte sahne alan Köse'nin enerjisi, mizah anlayışı ve performans yeteneğini gözler önüne sermiştir.

EROL KÖSE DOKTOR MU?

Evet, Erol Köse tıp eğitimi almış ve doktor unvanına sahip bir isimdir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olması, onun akademik olarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak Köse'nin kariyeri yalnızca tıp alanıyla sınırlı kalmamıştır. Öğrencilik yıllarından itibaren sahne sanatlarına olan ilgisi, onu farklı bir yola yönlendirmiştir. Bu nedenle kamuoyunda çoğu zaman müzik yapımcısı ve televizyon kişiliği olarak tanınsa da, temelinde bir tıp doktoru olduğu gerçeği değişmemektedir.

EROL KÖSE NE DOKTORU?

Erol Köse, tıp eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine göz doktoru olarak başlamıştır. Yani uzmanlık alanı göz sağlığı ve hastalıklarıdır.