İstanbul’da girdiği dükkanlarda erkek çalışanları ve işletme sahiplerini taciz eden kadın hakkında araştırmalar yapılıyor. Erkekleri taciz eden kadın kim adı ne, kaç yaşında, nereli?

ERKEKLERİ TACİZ EDEN AKDIN GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, kadının bir takı dükkanına girerek buradaki erkek işletme sahibini zorla öpmeye çalıştığı ve taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzer eylemleri İstanbul'un farklı bölgelerinde de tekrarladığı belirtilen kadın hakkında sosyal medya kullanıcıları emniyet güçlerine çağrıda bulundu. Mağdur esnafların şikayetçi olması üzerine, şüpheli kadının yakalanması ve hakkında hukuki işlem başlatılması için çalışma yürütülüyor.

ERKEKLERİ TACİZ EDEN KADIN KİM?

Erkekleri taciz eden kadın hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.