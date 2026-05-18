ERKAN PETEKKAYA'NIN ÖZGÜR ÖZEL PAYLAŞIMI: Erkan Petekkaya Özgür Özel ile ilgili ne payşatı? Son Dakika! Erkan Petekkaya ne açıklama yaptı?

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın CHP lideri Özgür Özel hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede gündem olan açıklamanın ardından “Ne söyledi?”, “Paylaşımda ne vardı?” ve “Özgür Özel’e ne dedi?” soruları öne çıktı. Tartışma yaratan paylaşım sonrası gözler konuyla ilgili yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERKAN PETEKKAYA OLAYI NEDİR?

Oyuncu Erkan Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting görüntülerini alıntılayarak sert ifadeler içeren paylaşım yaptı. Petekkaya paylaşımında “Sahtekarsınız” ve “guguk kuşusunuz” sözlerini kullanırken, paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkat çekti.

ERKAN PETEKKAYA NE PAYLAŞIM YAPTI?

Petekkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter yeter yeter guguk kuşusunuz!!!! bkn. @yilmazozdil deniz baykalda kemal kılıçtrogluyda siz de özgür özel kökünüz guguk kuşusunuz bi kopun bu ülkemizin yakasından”

PAYLAŞIMI NEDEN KALDIRDI?

Erkan Petekkaya’nın paylaşımı neden sildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.