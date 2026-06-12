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Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, nereli?
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, siyasi kariyeri, açıklamaları ve Meclis çalışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Siyasetle ilgilenen vatandaşlar ise “Erkan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt arıyor. Batı Berlin doğumlu olan Erkan Baş, sosyalist hareket içerisindeki uzun yıllara dayanan siyasi geçmişi ve milletvekilliği görevleriyle tanınıyor. Peki, Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye siyasetinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sosyalist kimliği, TBMM’deki çalışmaları ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erkan Baş hakkında araştırmalar hız kazandı. Erkan Baş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın yaşam öyküsü ve siyasi kariyeri hakkında bilinmesi gerekenler...

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Batı Berlin'de dünyaya gelen Türk siyasetçi ve bilim tarihçisidir. Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel başkanlığı görevini yürütmektedir. Siyasi yaşamı boyunca Sosyalist İktidar Partisi (SİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) ve Türkiye İşçi Partisi'nde görev almıştır. 2018 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapmaktadır.

ERKAN BAŞ KAÇ YAŞINDA?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

ERKAN BAŞ NERELİ?

Erkan Baş, Batı Almanya'nın Batı Berlin kentinde doğmuştur. Ailesi Yugoslavya göçmeni Boşnak kökenlidir. İlkokul çağında ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Baş, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür.

ERKAN BAŞ'IN KARİYERİ

Erkan Baş, siyasi hayatına genç yaşlarda Sosyalist İktidar Partisi bünyesinde başladı. Daha sonra Türkiye Komünist Partisi saflarında görev aldı ve partinin İstanbul il sekreterliği, Merkez Komite üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

2009 yılında TKP Genel Başkanı seçilen Baş, 2014 yılında yaşanan parti bölünmesinin ardından Halkın Türkiye Komünist Partisi genel sekreteri oldu. 2017 yılında ise Türkiye İşçi Partisi'ni kurarak genel başkanlık görevini üstlendi.

2018 Genel Seçimleri'nde HDP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Baş, daha sonra yeniden TİP'e katıldı. 2023 Genel Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. Ayrıca 2024 Yerel Seçimleri'nde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkan adayı oldu.

Akademik alanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nden mezun olan Erkan Baş, çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca "Yaşamak İçin Sosyalizm" adlı kitabın yazarıdır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜmit Photo:

güzel haber olmuş ?? erkan baş hakkında merak ettiğim şeyler açıklanmış ?? geçmişi ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak iyi ?? milletvekilliği görevi ve siyasi faaliyetleri takip etmek önemli ??

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Haber Yorumlarıİbrahim Barış İzmirli:

batı berlinde doğmuş almanyalı yani ne kadar türkçü türk politikacı oluyo valla bilmiyom ama harita açıp baktıysanız yapıyo bu tür şeyler devam ettirsin yani

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Haber YorumlarıBurcu Kalender:

valla bu tip haberleri her seçimden önce görüyoruz işte kim bu adam nedir o adam diye herkes araştırmaya başlıyor ben de merak ettim açıkçası ama siyaset böyle işte bi ara çıkıyo birkaç ay sonra unutuluyo yine başkası çıkıyo

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