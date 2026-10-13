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Erdi Öksüz öldü mü, yaşıyor mu, Beyhan Öksüz oğlu neden vuruldu, Erdi Öksüz kim?

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Erdi Öksüz öldü mü, yaşıyor mu, Beyhan Öksüz oğlu neden vuruldu, Erdi Öksüz kim?
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Son günlerde sosyal medya ve arama motorlarında geniş yankı uyandıran olay sonrası "Erdi Öksüz öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Kamuoyunda Beyhan Öksüz'ün oğlu olarak bilinen ve yaşanan silahlı saldırı olayıyla dikkatleri üzerine çeken genç isimle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Beyhan Öksüz oğlu Erdi Öksüz neden vuruldu, kimdir ve sağlık durumu nasıl?

"Erdi Öksüz öldü mü, yaşıyor mu ve Erdi Öksüz kimdir?" soruları, yaşanan üzücü olayın ardından binlerce kullanıcı tarafından aratılmaya başladı. Beyhan Öksüz'ün oğlunun hedef alındığı silahlı saldırı sonrasında "Erdi Öksüz neden vuruldu?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, sağlık durumu hakkında da resmi kaynaklardan gelen bilgiler araştırmalara yön veriyor. Olayın sebebi, Erdi Öksüz'ün hayatı ve son durumuna ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizde.

ERDİ ÖKSÜZ ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Erdi Öksüz hayatını kaybetmedi. Bacağından ve kalçasından üç kurşunla yaralanan Öksüz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 36 yaşındaki Erdi Öksüz'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ERDİ ÖKSÜZ NEDEN VURULDU?

Polis ekiplerinin incelemelerine göre saldırının alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı belirlendi. Aralarında husumet bulunan gruptan M.A. isimli şahıs tartışma sırasında silahını ateşledi. Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheliden M.A., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYHAN ÖKSÜZ OĞLUNUN VURULDUĞUNU YARIŞMADA ÖĞRENDİ

Gelinim Mutfakta çekimleri devam ederken acı haberi alan kayınvalide Beyhan Öksüz ve gelini Yeşim gözyaşlarına boğuldu. Çekimlerin durdurulmasıyla birlikte ikili hemen hastaneye koştu. Öte yandan programın yeni bölüm fragmanında bu anların kullanılması sosyal medyada tepki topladı.

ERDİ ÖKSÜZ KİMDİR?

Erdi Öksüz, Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğludur. 36 yaşında olan Erdi Öksüz, aynı zamanda yarışmacılardan Yeşim'in eski eşidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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