Erdal Yasin Tüysüz kimdir? İBB davasına sahte basın kartıyla giren Erdal Yasin Tüysüz ne iş yapıyor?

Erdal Yasin Tüysüz, CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı sırada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasına sahte basın kartı ile girip fotoğraf çektiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

ERDAL YASİN TÜYSÜZ KİMDİR?

Erdal Yasin Tüysüz, CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan bir isimdir. Son olarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında gündeme gelmiştir. Marmara Ceza İnfaz Kurumları’ndaki 1 nolu salonda görülen duruşmada, jandarma personelinin görebileceği şekilde fotoğraf çektiği ve gerçeğe aykırı basın kartı kullandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirilmiştir.

ERDAL YASİN TÜYSÜZ NE İŞ YAPIYOR?

Erdal Yasin Tüysüz, CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi olarak yerel siyasette görev yapmaktadır. Yerel yönetim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunan Tüysüz, duruşma sırasında çektiği görüntüleri aynı gün Instagram hesabından paylaşmıştır.

ERDAL YASİN TÜYSÜZ NEDEN TUTUKLANDI?

Erdal Yasin Tüysüz, duruşma salonuna sahte basın kartıyla girerek jandarma personelinin görünür olduğu şekilde fotoğraf çekmiş ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştır. Savcılıkta ifadesi sonrasında, “resmi belgede sahtecilik” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
