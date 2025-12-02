Engelliler Günü ne zaman? Engelliler günü hangi tarihte kutlanır?

Toplumda engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanan Engelliler Günü'nün tarihi araştırılıyor. Bu özel gün, etkinlikler, paneller ve sosyal sorumluluk projeleriyle engellilerin haklarını gündeme taşıyor ve eşitlik mesajı veriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için özel olarak belirlenmiş bir gündür.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNÜN AMACI NEDİR?

Bu özel gün, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları görünür kılmayı, fırsat eşitliğini teşvik etmeyi ve toplumda kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesini hedefler. Etkinlikler, paneller ve kampanyalarla toplumun her kesiminde bilinç artırılır.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NASIL ANILIR?

3 Aralık'ta okullar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından farkındalık çalışmaları, seminerler, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Amaç, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve eşit haklara sahip olmalarını desteklemektir.