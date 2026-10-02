Enes Emre Büyük kimdir, Galatasaray kalecisi Enes kim, kaç yaşında?

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Galatasaray'ın kale kadrosunda yer alan Enes Emre Büyük, son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın genç kalecisini daha yakından tanımak isterken oyuncunun yaşı, futbol geçmişi ve kariyer yolculuğu da merak konusu oldu. Peki, Galatasaray kalecisi Enes Emre Büyük kimdir, kaç yaşında ve futbola nerede başladı? Haberimizde genç file bekçisine dair bilinmesi gerekenleri derledik.

ENES EMRE BÜYÜK KİMDİR?

Enes Emre Büyük, Galatasaray altyapısından yetişen Türk kaleci. 1,88 metre boyundaki genç file bekçisi, sarı-kırmızılı kulüpte yedek kaleci olarak görev yapıyor. Futbol yaşamına Galatasaray altyapısında başlayan Enes Emre, kariyeri boyunca başka bir kulübün formasını giymedi.

ENES EMRE BÜYÜK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Enes Emre Büyük, 8 Mayıs 2006 doğumlu olup bugün itibarıyla 20 yaşında bulunuyor. Genç kalecinin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor.

ALTYAPIDAN A TAKIMA UZANAN YOLCULUK

Enes Emre, çok küçük yaşlardan bu yana Galatasaray çatısı altında forma giyiyor. 2021'de U16 takımına dahil olan genç kaleci, bir yıl sonra U17 takımına geçti. 2023'te U19 kadrosuna yükselen Enes Emre, bu takımda 26 maça çıktı; kalesinde 45 gol görürken 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

İLK PROFESYONEL SÖZLEŞMESİNİ 2025'TE İMZALADI

Galatasaray, 15 Ağustos 2025'te akademiden yetişen genç kaleciyle 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu imzayla birlikte Enes Emre, 2025-26 sezonu için dördüncü kaleci olarak A takım kadrosuna dahil edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR UZATILDI

Sarı-kırmızılı yönetim, yaklaşık bir ay önce genç kaleciye olan güvenini bir kez daha gösterdi. Galatasaray, sezon sonunda bitecek olan Enes Emre Büyük'ün sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı. Bu hamle, kulübün genç eldivene uzun vadede güvendiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ADMİRA WACKER MAÇIYLA VİTRİNE ÇIKTI

Enes Emre Büyük'ün adı geniş kitlelerce ilk kez 2025 yazındaki hazırlık kampında duyuldu. Galatasaray'ın Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçında Batuhan Şen'in sakatlanması üzerine oyuna giren genç kaleci, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Genç kaleci, henüz A Milli Takım'da forma giymedi ancak U17'den U19'a kadar farklı yaş grubu milli takımlarında görev aldı.

HEDEFİ GALATASARAY'DA KALICI OLMAK

Enes Emre Büyük, daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük hayalinin Galatasaray A takımında oynamak olduğunu dile getirmişti. Avrupa'da forma giyme hayali de bulunan genç kaleci, önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu vurgulamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise akademiden yetişen genç eldivenin gelişimini yakından takip ediyor.