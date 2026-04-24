Eneramo öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, hastalığı neydi?

“Eneramo öldü mü?” sorusu internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasına girerken, ölüm nedeni ve herhangi bir hastalığının olup olmadığı da merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar sonrası gözler güvenilir kaynaklara çevrilirken, Eneramo’nun sağlık durumu ve yaşamına dair gerçek bilgiler araştırılmaya devam ediyor.

MICHAEL ENERAMO HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formalarıyla tanınan eski futbolcu Michael Eneramo’nun vefat ettiği haberi futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. 40 yaşındaki Nijeryalı golcünün ani ölümü sonrası detaylar merak konusu oldu.

ANTRENMAN SIRASINDA FENALAŞTI

Nijerya’dan gelen bilgilere göre Eneramo, Kaduna Eyaleti’nde gerçekleştirilen bir antrenman sırasında aniden rahatsızlandı. İdman esnasında yere yığılan tecrübeli futbolcu için olay yerine hızlıca sağlık ekipleri çağrıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaduna’daki U/Yelwa Mini Stadyumu’nda yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan Eneramo, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla eski milli futbolcunun vefatını doğruladı. Açıklamada, Eneramo’nun futbol kariyerine yaptığı katkılar hatırlatılarak başsağlığı mesajı paylaşıldı.

KALP SORUNU YILLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eneramo’nun kalp rahatsızlığı aslında uzun yıllardır biliniyordu. 2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transfer sürecinde yapılan sağlık kontrollerinde ciddi kalp problemi tespit edilmiş, bu nedenle transfer süreci sekteye uğramıştı.

SAĞLIK RAPORLARI RİSKİ ORTAYA KOYMUŞTU

O dönem yapılan detaylı incelemelerde, Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı ve damar yapısında sorunlar bulunduğu belirlenmişti. Uzmanlar, bu durumun futbolcunun ilerleyen dönemde kalp krizi riski taşımasına neden olabileceğini ifade etmişti.