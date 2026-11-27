En az kaç kilonun üzerindekiler kan bağışı yapabilir sorusu, Beyaz'la Joker'in 29. sorusu olarak yarışmacılara yöneltildi. Soruda yarışmacılara 40, 50, 55 ve 60 olmak üzere dört seçenek sunuldu. Sorunun doğru cevabı 50 oldu. Türk Kızılay'ın belirlediği kan bağışı şartlarına göre, 50 kilogram ve üzerindeki sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabiliyor.

EN AZ KAÇ KİLONUN ÜZERİNDEKİLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

Kan bağışı yapabilmek için en az 50 kilogram ağırlığında olmak gerekiyor. Bu kuralın amacı, bağış sırasında alınan kan miktarının bağışçının sağlığını olumsuz etkilememesini sağlamak.

Soru : En az kaç kilonun üzerindekiler kan bağışı yapabilir?

A) 40

B) 50

C) 55

D) 60

Doğru cevap: B) 50

KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NELER?

Türk Kızılay'ın belirlediği kan bağışı şartlarına göre, kan bağışında bulunmak isteyenlerin bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Bağışçıların en az 50 kilogram ağırlığında olması, 18 ile 65 yaş arasında bulunması ve genel sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Kan bağışı öncesinde bağışçılar, kısa bir sağlık taramasından ve görüşmeden geçiyor.

KAN BAĞIŞI NE SIKLIKLA YAPILABİLİR?

Kan bağışı belirli aralıklarla yapılabiliyor. Erkekler yılda en fazla dört kez, kadınlar ise yılda en fazla üç kez kan bağışında bulunabiliyor. İki bağış arasında en az 90 gün olmalı.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA?

Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu yarışmada yarışmacılar, genel kültür sorularını yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor.