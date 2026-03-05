Emrah Deniz kimdir, Emrah Deniz yakalandı mı, hapiste mi?

İnternette hızla yayılan iddialar sonrası Emrah Deniz ismi gündemin üst sıralarına yerleşti. Emrah Deniz'in yakalanıp yakalanmadığı, gözaltına alınıp alınmadığı ve hapiste olup olmadığına dair sorular sosyal medyada sıkça soruluyor. Peki Emrah Deniz kimdir, hakkında neden bu kadar çok arama yapılıyor ve iddiaların arka planında ne var?

İSTANBUL'DA AİLE DRAMI ÖLÜMLE SONLANDI

İstanbul Fatih'te boşanma sürecinde olan Semiha Deniz, trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Olay, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Emrah Deniz tarafından gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN OKULUNUN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Semiha Deniz, kızını okuldan almak için okulun önünde bulunduğu sırada Emrah Deniz'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Deniz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Semiha Deniz hayatını kaybetti. Olay, çevrede büyük bir şok etkisi yarattı ve yetkililer tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

KATİL YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası kaçan Emrah Deniz, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emrah Deniz'in adli süreç kapsamında ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.