Empati ve Sosyal Beceriler dersine kim girecek?

TBMM bünyesinde kurulan Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, okullarda ve dijital platformlarda artan zorbalık olaylarına karşı kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda hem önleyici hem de müdahale içeren çok sayıda düzenleme yer aldı.

EMPATİ VE SOSYAL BECERİLER DERSİ NEDİR, ZORUNLU MU?

TBMM Alt Komisyonu’nun hazırladığı raporda eğitim alanına yönelik en dikkat çekici başlıklardan biri “Empati ve Sosyal Beceriler” adıyla planlanan yeni ders oldu. Bu dersin öğrencilerin iletişim kurma, çatışma çözme ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik olarak müfredata dahil edilmesi planlandı. Okullarda yaşanan akran zorbalığının önüne geçilmesi için yalnızca disiplin önlemleriyle değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyen içeriklerle ilerlenmesi öngörüldü.

Yeni dersin zorunlu olarak uygulanması planlanırken, bu kapsamda öğrenci konseylerinin aktif hale getirilmesi ve akran arabuluculuğu sistemlerinin kurulması da gündeme alındı. Eğitim sürecinin yalnızca akademik başarıya odaklanmaması, öğrencilerin sosyal ilişkilerinde daha sağlıklı bir yapı kurulmasına katkı sunacak uygulamaların artırılması raporda yer alan başlıklar arasında bulundu.

EMPATİ VE SOSYAL BECERİLER DERSİNE KİM GİRECEK?

Raporda yer alan bilgilerde, “Empati ve Sosyal Beceriler” dersinin müfredata zorunlu olarak ekleneceği belirtilirken, dersin kimler tarafından verileceğine dair ayrıntılı bir çerçeveye yer verilmedi. Eğitim sistemine dahil edilecek bu dersin uygulama sürecine ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda netleşmesi beklenen konular arasında yer aldı.