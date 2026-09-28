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Emirhan Topçu neden yok, Emirhan Topçu milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, Emirhan Topçu sakat mı?

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Emirhan Topçu neden yok, Emirhan Topçu milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, Emirhan Topçu sakat mı?
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Emirhan Topçu neden yok, milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, yoksa sakat mı? A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam İtalya'yı konuk edeceği kritik karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun durumu oldu. 29 kişilik aday kadroda bulunan Emirhan'ın İtalya maçının kadrosunda yer almaması, "Emirhan Topçu sakatlandı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi dikkat çeken bir kadro kararı çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın maç kadrosunu belirlemesinin ardından Emirhan Topçu'nun listede yer almadığı ortaya çıktı. Aday kadroya davet edilen Beşiktaşlı stoperin maç kadrosuna alınmaması taraftarların aklına "Emirhan Topçu neden yok, milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, sakatlığı mı var?" sorularını getirdi. Emirhan Topçu'nun milli takımdaki durumu ve kadroda olmamasının sebebine dair merak edilenleri haberimizde derledik.

EMİRHAN TOPÇU İTALYA MAÇI KADROSUNDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın İtalya karşılaşması için belirlenen 23 kişilik maç kadrosunda Emirhan Topçu'nun adı yer almadı. Aday kadroya davet edilen Beşiktaşlı futbolcu, teknik heyetin kararıyla bu akşamki mücadelede forma şansı bulamayacak. Emirhan Topçu'nun kadrodan çıkarıldığına ya da sakatlık yaşadığına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle oyuncunun maç kadrosuna alınmamasının teknik bir tercih olduğu değerlendiriliyor.

7 İSİM MAÇ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ

İtalya maçı öncesinde kadro dışı kalan tek isim Emirhan Topçu olmadı. Ay-yıldızlı ekipte toplam 7 futbolcu 23 kişilik listeye giremedi. İtalya karşılaşmasının kadrosunda yer almayan futbolcular Uğurcan Çakır, Aral Şimşir, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı oldu.

AY-YILDIZLILAR İTALYA KARŞISINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Grubun ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayan ve rakibine 1-0 yenilen A Milli Takım, ikinci sınavında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Fransa mağlubiyetiyle puansız kalan Türkiye, Bursa'da taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçta gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye-İtalya karşılaşması bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleye Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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