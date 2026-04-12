Elif Karaaslan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik gözaltı kararları gündeme gelirken, Elif Karaaslan hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Gözaltına alındı mı?”, “Neden listede yer aldı?” soruları peş peşe gelirken, gelişmeler kamuoyunda merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ELİF KARAASLAN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu isimler arasında Elif Karaaslan’ın da yer aldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

ELİF KARAASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik yürütüldüğü ifade edildi. Operasyon kapsamında Elif Karaaslan’ın da gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

ELİF KARAASLAN KİMDİR?

Elif Karaaslan, sosyal medya içerikleriyle tanınan bir dijital içerik üreticisidir. Özellikle lifestyle, günlük yaşam ve trend odaklı paylaşımlarıyla sosyal medyada görünürlük kazanmış ve kısa sürede takipçi kitlesi oluşturmuştur.