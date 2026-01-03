Elazığ okullar tatil mi, 5 Ocak Pazartesi Elazığ kar yağışı okullar tatil mi? Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması!

Elazığ'da pazartesi günü okulların durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Hava koşullarının etkili olacağı bir gün öncesinde resmi açıklamalar izleniyor.

5 OCAK ELAZIĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 5 Ocak Pazartesi günü Elazığ'da en düşük sıcaklık -11 derece, en yüksek sıcaklık ise 0 derece olacak. Nem oranının gün boyunca yüzde 73 ile 88 arasında seyretmesi beklenirken, rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Hava oldukça soğuk geçecek ve hissedilen sıcaklığın -12 derece civarına kadar düşebileceği bildiriliyor. Gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin ve yayaların tedbirli olması, öğrencilerin ve velilerin soğuk havaya karşı kalın giysiler tercih etmesi önem taşıyor.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ 5 OCAK?

Elazığ'da 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Elazığ Valiliği'nden ya da ilgili yetkililerden bu tarihe yönelik bir tatil duyurusu yapılmadı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer tarafından alınacak kararların, hava koşullarına bağlı olarak gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde açıklanabildiği biliniyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, güncel durumu Elazığ Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden takip ediyor.

ELAZIĞ KAR YAĞIŞI PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Elazığ genelinde pazartesi günü yoğun kar yağışı beklenmiyor. Kent merkezinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya hafif kar ihtimali bulunuyor.

Özellikle Palu, Baskil ve Maden gibi ilçelerde hava koşullarının yerel etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don riskinin yüksek olması, ulaşımda ve taşımalı eğitimde dikkat gerektiren bir tablo ortaya koyuyor.