Elazığ okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Elazığ Valiliği'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. "Elazığ okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Elazığ'da okul yok mu?" sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, kar tatiline ilişkin son kararın Elazığ Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

4 Şubat Çarşamba günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ'da önümüzdeki dört gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Kent genelinde aralıklı yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde yağışın yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 7 ila 13 derece arasında seyredecek. Rüzgârın zaman zaman etkisini artırmasıyla birlikte hava daha serin hissedilebilir.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

