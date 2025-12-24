Ela Rümeysa Cebeci tutuklu mu, hapiste mi?

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılığa sunduğu ek ifadesinde dikkat çeken açıklamalar yer aldı. Uyuşturucu madde kullandığını kabul eden Cebeci, bu noktada satıcı olmadığını, yalnızca kullanıcı olduğunu özellikle vurguladı. Ayrıca ifadesinde, 2021 yılında iş insanı Sadettin Saran ile bir birliktelik yaşadığını da dile getirdi. Cebeci'nin mevcut hukuki durumu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

"UYUŞTURUCUYU GEÇMİŞTE KULLANDIM"

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada, yapılan testler sonucunda uyuşturucuya rastlanan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına, Cebeci'nin 20 Aralık tarihinde savcılığa verdiği ek ifade de eklendi.

Cebeci, ifadesinde daha önce verdiği beyanı düzeltmek istediğini belirterek, gerçeğin ortaya çıkması amacıyla kendi isteğiyle yeniden ifade verdiğini söyledi. Kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini vurgulayan Cebeci, telefonlarının şifrelerini de soruşturma makamlarına tamamen kendi rızasıyla teslim ettiğini ifade etti.

Ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden Cebeci, buna rağmen hiçbir kişiye uyuşturucu vermediğini dile getirdi. Kan örnekleri ve mesajlaşma kayıtlarında kullanımına dair bulgular bulunduğunu belirten Cebeci, uyuşturucuyu geçmişte kullandığını ancak kesinlikle sentetik ya da kimyasal maddeler kullanmadığını savundu.

"2021 YILINDA SADETTİN SARAN İLE BİRLİKTELİĞİM OLDU"

Cebeci, ifadesinin devamında 2021 yılında iş insanı Sadettin Saran ile duygusal bir ilişki yaşadığını açıkladı. Bazı maddelerin kullanımının suç olduğunu bilmediğini söyleyen Cebeci, yurt dışında bu tür maddelerin serbest olmasının kendisini hataya sürüklediğini dile getirdi. İlişkilerinin sona ermesinin ardından arkadaş olarak görüştüklerini de sözlerine ekledi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLU MU?

Ela Rümeysa Cebeci cezaevinde tutuklu bulunuyor.