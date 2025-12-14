Ela Rümeysa Cebeci kovuldu mu, Habertürk'ten ayrıldı mı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un görevden alınmasının ardından, TMSF'nin Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile Görsel Yönetmen Abdullah Çebi hakkında da işlem yaptığı öne sürüldü. İddialara göre iki ismin görevine son verildi. Öte yandan Cebeci, kısa süre önce Ersoy'un uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda bulunduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Tüm bu gelişmeler sonrası "Ela Rümeysa Cebeci Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ GÖREVDEN ALINDI MI?

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verildiği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Mehmet Akif Ersoy ile bağlantılı olduğu öne sürülen süreçte, kanal yönetimi ya da yetkili kurumlar tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

GÖRSEL YÖNETMEN İÇİN DE AYNI İDDİA GÜNDEMDE

Mehmet Akif Ersoy'a yakınlığı bulunduğu ileri sürülen Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi'nin de işten çıkarıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialar da henüz doğrulanmadı ve kurumsal kaynaklardan herhangi bir resmi teyit paylaşılmadı.

CEBECİ'DEN MEHMET AKİF ERSOY İDDİALARINA AÇIKLAMA

Habertürk ekranlarının tanınan isimlerinden Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekildiği öne sürülen fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Telefonunun inceleme altında olduğunu belirten Cebeci, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş, Ersoy ile yalnızca tüm çalışanların katıldığı bir organizasyonda kısa süreli ve ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdiğini, bunun dışında herhangi bir özel görüşme ya da sosyal temasının olmadığını vurgulamıştı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Ersoy'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı duyuruldu.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde mahkemeye sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımına ortam sağlamak", "kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak menfaat temin etmek" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TANINMIŞ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte, spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu isimlerin adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri bilgisi kamuoyuna yansıdı.