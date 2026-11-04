Ela Rümeysa Cebeci beraat etti mi? Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci davasında karar çıktı

Duruşmada savcı, iki sanığın da 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, "uyuşturucu madde ticareti" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin beraatine karar verdi. İşte davanın ikinci duruşmasında yaşananlar ve Ela Rümeysa Cebeci'nin savunması.

ELA RÜMEYSA CEBECİ BERAAT ETTİ Mİ?

Evet, Ela Rümeysa Cebeci beraat etti. Mahkeme, Cebeci ve Sadettin Saran hakkında yöneltilen "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunun oluşmadığına hükmederek her iki sanığın da beraatine karar verdi.

SADETTİN SARAN BERAAT ETTİ Mİ?

Evet, Sadettin Saran da beraat etti. Mahkeme, Saran hakkında da suçun oluşmadığına hükmetti. Sadettin Saran, davanın ikinci duruşmasına katılmadı. Saran'ın duruşmalardan vareste tutulma talebi daha önce mahkeme tarafından kabul edilmişti. Saran, ilk duruşmada savunmasını yapmıştı.

SAVCI 10 YIL HAPİS İSTEDİ

Ela Rümeysa Cebeci'nin savunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme, savcının talebinin aksine iki ismin de beraatine hükmetti.

"SADETTİN SARAN 7 YILDIR HAYATIMDADIR"

Duruşmada savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci, hakkındaki suçlamaları reddetti ve Sadettin Saran ile geçmişteki ilişkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi bulunduğunu belirten Cebeci, aralarındaki bağın bir dönem sevgililik, bir dönem ise dostluk olarak devam ettiğini söyledi. Cebeci, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

"MESAJLAR FİLM REPLİĞİYDİ"

Dava kapsamında gündeme gelen WhatsApp yazışmalarına da değinen Cebeci, mesajların flört eden iki insanın kullandığı mizahi ifadelerden oluştuğunu savundu. Cebeci, "Aramızdaki WhatsApp yazışmaları flört eden, cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir, bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere, repliklere ilişkindir" dedi. Yazışmaların geçmişteki ortak anılarına ve birlikte izledikleri filmlerdeki repliklere dayandığını belirten Cebeci, mesajlara ilişkin suçlayıcı yorumları kabul etmedi.

"HAYATIM BOYUNCA KOKAİN KULLANMADIM"

Hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddeden Ela Rümeysa Cebeci, bugüne kadar kimseden uyuşturucu madde almadığını ve kullanmadığını söyledi. Cebeci, "Ben kimseden uyuşturucu almadım. Kullanmadım. Evimde, üzerimde, kanımda, idrarımda uyuşturucu madde bulunmadı. Hayatım boyunca kokain vs. kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Savunmasının devamında yaşam tarzına ve mesleğine değinen Cebeci, "Sporcu disipliniyle yaşadığım bir habercilik anlayışım vardır. Sizi böyle bir konuyla meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" dedi.

MÜTALAANIN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Savcının hapis talebinin ardından yeniden söz alan Ela Rümeysa Cebeci, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi. Cebeci, "Hangi delile dayanarak anlamış değilim, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Savunmaların ve savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında yöneltilen "uyuşturucu madde ticareti" suçunun oluşmadığına hükmetti. Mahkeme, her iki sanığın da beraatine karar verdi.