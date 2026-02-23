Haberler

El Mencho ne iş yapıyor, mesleği nedir? El Mencho eski polis mi?

El Mencho ne iş yapıyor, mesleği nedir? El Mencho eski polis mi?
Güncelleme:
Meksika'nın en güçlü kartellerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri El Mencho, eski bir memur olarak suç dünyasında yükseldi. ABD destekli bir operasyonda öldürülmesi, ülkede şiddet olaylarını tetiklerken, uluslararası dikkatleri yeniden Meksika'ya çevirdi. Peki, El Mencho ne iş yapıyor, mesleği nedir? El Mencho eski polis mi? Detaylar haberimizde.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri El Mencho, uzun yıllar boyunca organize suç dünyasında aktif bir figür olarak tanındı. Gerçek adı Nemesio Oseguera olan El Mencho, uyuşturucu kaçakçılığı, metamfetamin ve fentanil ticareti gibi yasadışı faaliyetlerden sorumlu geniş bir suç ağı yönetiyordu. Peki, El Mencho ne iş yapıyor, mesleği nedir? El Mencho eski polis mi? Detaylar...

EL MENCHO NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NEDİR?

Meksika'da kamuoyunun yakından takip ettiği haberlere göre, El Mencho'nun liderliğini yaptığı CJNG, sadece ülkede değil, ABD'ye yönelik de büyük miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiriyordu. Bu kapsamda ABD hükümeti tarafından da hedeflenen El Mencho'nun faaliyetleri, uluslararası ölçekte ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyordu.

60 yaşındaki El Mencho, ölümüne kadar kartel lideri olarak hem stratejik kararlar aldı hem de örgütün uluslararası bağlantılarını yönetti. Onun ölümü, Meksika'da ve ABD'de uzun süredir süren kartel mücadelelerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

EL MENCHO ESKİ POLİS Mİ?

El Mencho'nun hayat hikayesi, klasik bir suç lideri profilinden farklı bir yön taşıyor. Meksika basınında çıkan bilgilere göre, El Mencho eski bir polis memuruydu ve kariyerine devlet görevinde başlamıştı. Ancak zamanla suç dünyasına adım atarak, kısa sürede Meksika'nın en korkulan kartel liderlerinden biri haline geldi.

60 yaşında olan Nemesio Oseguera, ülkenin batısındaki Jalisco bölgesinde gerçekleşen operasyonda yaralanmış, Mexico City'ye götürülürken hayatını kaybetmişti. Eski bir polis memuru olarak, yasadışı faaliyetlerdeki bilgi birikimi ve stratejik zekası, onu hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkin bir lider yaptı.

