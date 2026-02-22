El Bilal Toure sakatlandı mı, El Bilal Toure kaç maç yok Galatasaray derbisine yetişecek mi?
EL BİLAL TOURE SAKATLANDI MI?
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan El Bilal Touré'nin durumu merak konusu olmuştu.
6-8 HAFTA SAHADA OLAMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncunun sahalara dönüş takvimiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "El Bilal Touré önümüzdeki 6-8 hafta boyunca forma giyemeyecek" dedi.