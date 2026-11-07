'Ekmeğin büyüğü' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

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"Ekmeğin büyüğü" şeklinde başlayan atasözünün devamı "hamurun çoğundan olur" şeklindedir. Atasözünün tamamı "Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur" olarak biliniyor. Atasözü, bir işten elde edilen verimin, o işe ayrılan malzemenin bolluğuna bağlı olduğunu anlatıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

"EKMEĞİN BÜYÜĞÜ" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

A) Bol köfte alır

B) Hamurun çoğundan olur

C) Simidin çıtırı

D) Pişince belli olur

Doğru cevap: B) Hamurun çoğundan olur

"EKMEĞİN BÜYÜĞÜ, HAMURUN ÇOĞUNDAN OLUR" NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre "Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur" atasözü, "verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır" anlamına geliyor. Büyük bir ekmek yapabilmek için çok hamur gerektiği gibi, bir işten yüksek verim almak için de o işe yeterli malzeme, emek ve kaynak ayırmak gerekiyor. Atasözü, az girdiyle büyük sonuç beklemenin gerçekçi olmadığını vurguluyor.

"EKMEĞİN BÜYÜĞÜ, HAMURUN ÇOĞUNDAN OLUR" CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

Atasözünün cümle içindeki kullanımına şu örnekler verilebilir:

Tarlasının yarısına tohum eken çiftçi, az ürün alınca "Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur" sözünü hatırladı.

Kermeste çok satış yapmak isteyen veliler, "Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur" diyerek malzemeyi bol aldı.

EKMEKLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Türkçede ekmekle ilgili pek çok atasözü bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.

Er ekmeği, meydan ekmeği.

Herkesin hamuru ekmeğine göredir.

Et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Bol köfte alır: Atasözünün devamı olarak yer almayan bu seçenek, ekmek arası köfte çağrışımı yapan yanıltıcı bir şık olarak hazırlandı.

Simidin çıtırı: Ekmek ve hamur işi çağrışımı yapan bu ifade, herhangi bir atasözünün parçası değil.

Pişince belli olur: Akla yatkın görünse de bu ifade "Ekmeğin büyüğü" ile başlayan atasözünün devamı değil. Türkçede bir şeyin sonucunun zamanla anlaşılacağını anlatan farklı sözler bulunsa da doğru cevap "hamurun çoğundan olur" seçeneği.