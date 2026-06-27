Ekin Koç diziden ayrılıyor mu, Muhtemel Aşk Kadir diziden ayrılacak mı?
Son günlerde televizyon dünyasında en çok merak edilen konulardan biri, Ekin Koç’un yer aldığı yapımdan ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Özellikle “Muhtemel Aşk Kadir” dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, oyuncunun projeden ayrılacağına dair söylentiler izleyiciler arasında kafa karışıklığı yarattı.
Başarılı oyuncu Ekin Koç hakkında ortaya atılan “diziden ayrılıyor” iddiaları, “Muhtemel Aşk Kadir” yapımının geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Yapım ekibinden resmi bir açıklama beklenirken, izleyiciler dizinin hikâyesinde önemli değişiklikler olup olmayacağını merakla takip ediyor.
MUHTEMEL AŞK KARAKTERLERİ
• Ekin Koç (Kadir)
• Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)
• Ayça Ayşin Turan (Defne)
• Melis Minkari (Zeynep)
• Hayal Köseoğlu (Melis)
• Evrim Doğan (Mine)
• Selen Domaç (Suzan Poyraz)
• Özgür Berber (Oğuz Derin)
• Tugay Erdoğan (Yavuz)
• Ege Erkal (Yiğit)
• Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)
• Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)
• Bahtiyar Memili (Selim Kartal)
EKİN KOÇ DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen “Ekin Koç diziden ayrılıyor mu?” sorusu, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Başarılı oyuncu Ekin Koç, diziden ayrılmıyor ve projedeki yolculuğuna devam ediyor.