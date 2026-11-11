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Ehliyet yaşı düştü mü? Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü, kaç oldu?

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Ehliyet yaşı düştü mü? Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü, kaç oldu?
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Ehliyet alma yaşına ilişkin düzenlemeler, sürücü belgesi almak isteyen gençlerin gündemindeki yerini koruyor. 17 yaşındaki kişilerin otomobil kullanmak için ehliyet alıp alamayacağı merak edilirken, mevcut yaş sınırları yeniden araştırılıyor. Peki, Ehliyet yaşı düştü mü? Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü, kaç oldu? Detaylar haberimizde.

Türkiye'de ehliyet alma yaşının 17'ye düşürüldüğü yönündeki iddialar, sürücü belgesi almak isteyen gençlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle 17 yaşındaki kişilerin otomobil kullanmak için ehliyet alıp alamayacağı merak edilirken gözler yürürlükteki mevzuata çevrildi. Peki, ehliyet yaşı 17'ye mi düştü, B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır? İşte 2026 yılında geçerli ehliyet yaş sınırları…

EHLİYET YAŞI 17'YE Mİ DÜŞTÜ?

Hayır. Türkiye'de ehliyet alma yaşı 17'ye düşürülmedi. 2026 yılı itibarıyla otomobil kullanmak için gerekli olan B sınıfı sürücü belgesinde 18 yaşını doldurma şartı devam ediyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesinde sürücü belgesi alacak kişiler için aranan yaş şartları, ehliyet sınıflarına göre ayrı ayrı düzenleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün (NVİ) bilgilendirmesinde de B sınıfı ehliyet için 18 yaş şartı belirtiliyor. Dolayısıyla 17 yaşını doldurmuş kişiler, mevcut düzenlemeye göre otomobil kullanma yetkisi veren B sınıfı ehliyet alamıyor.

17 YAŞINDA EHLİYET ALINIR MI?

Türkiye'de bazı sürücü belgesi sınıfları için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Bu nedenle 17 yaşındaki kişiler, gerekli diğer şartları da karşılamaları halinde M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alabiliyor.

M sınıfı: Motorlu bisiklet (moped) kullanmak için gerekiyor.

A1 sınıfı: Motor hacmi 125 cc'yi, gücü 11 kilovatı aşmayan belirli motosikletleri kapsıyor.

B1 sınıfı: Dört tekerlekli motosiklet olarak tanımlanan belirli hafif motorlu araçların kullanımına imkân tanıyor.

Bu sınıflar, otomobil kullanmak için gereken B sınıfı ehliyetle aynı yetkiyi sağlamıyor.

B SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

B sınıfı sürücü belgesi almak isteyenlerin 18 yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Bu ehliyet sınıfı, otomobil ve kamyonet kullanma yetkisi veriyor.

17 yaşındaki kişiler, diğer şartları karşılasalar dahi B sınıfı sürücü belgesi alamıyor. Otomobil kullanabilmek için 18 yaşını doldurmaları gerekiyor.

EHLİYET YAŞI DEĞİŞTİ Mİ?

2026 yılı itibarıyla Türkiye'de ehliyet yaşının 17'ye düşürülmesini sağlayan bir düzenleme yürürlüğe girmiş değil. Sürücü belgesi almak için aranan yaş şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesi kapsamında uygulanıyor.

Bu nedenle 17 yaşındaki gençler M, A1 ve B1 sınıflarında ehliyet alabilirken otomobil kullanmak için gerekli B sınıfı sürücü belgesini alabilmek adına 18 yaşını doldurmayı beklemek zorunda.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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