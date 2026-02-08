Ehliyet sınav puanı düştü mü, ehliyet sınavı geçme notu kaç oldu (SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi)?

"Ehliyet sınav puanı düştü mü, ehliyet sınavı geçme notu kaç oldu?" sorusu, sürücü belgesi almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Ehliyet yazılı sınavında geçerli olan puan sistemi ve başarı kriterlerine ilişkin detaylar, sınava hazırlanan kursiyerler tarafından yakından takip ediliyor.

EHLİYET SINAV PUANI DÜŞTÜ MÜ?

SRC belgesi almak isteyen ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren sınav sisteminde kapsamlı bir değişiklik hayata geçiriliyor. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile SRC sınavları artık kurs merkezleri tarafından değil, merkezi olarak ÖSYM tarafından yapılacak. Kamyon, otobüs ve ticari araç şoförlerinin yanı sıra motokuryeler de yeni sisteme dahil edilecek.

SINAVLAR MERKEZİ SİSTEME TAŞINIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları" yönetmeliğiyle birlikte SRC belgesi sınavlarında merkezi sınav dönemine geçiliyor. Yeni uygulama kapsamında sınav yetkisi tamamen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) devredilecek.

UYGULAMALI SINAV KALDIRILDI

Yapılan düzenleme ile SRC sınavlarında uygulamalı değerlendirme tamamen kaldırıldı. Adayların mesleki yeterlilikleri yalnızca teorik bilgi üzerinden ölçülecek. Böylece sınav süreci daha standart ve merkezi bir yapıya kavuşturulmuş olacak.

GEÇME NOTU 60'A DÜŞÜRÜLDÜ

SRC yazılı sınavlarında başarı barajı düşürüldü. Daha önce 70 olan geçme puanı 60 olarak güncellendi. Adaylar sınavdan 60 ve üzeri puan almaları halinde başarılı sayılacak.

SINAV HAKKI 8'E ÇIKARILDI

Kursiyerlere tanınan sınav hakkı artırılarak 4'ten 8'e yükseltildi. Ayrıca hastalık, hamilelik ve askerlik gibi mazeretlerini belgeleyen adaylara kayıt dondurma imkânı tanınacak. Eğitim ve sınav süreçlerinin ise her dönem için en geç bir yıl içinde tamamlanması gerekecek.

MOTOKURYELER DE SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Yeni düzenleme ile motokuryeler de SRC belgesi alma zorunluluğu kapsamına alındı. Bu durumun oluşturabileceği yoğunluğu azaltmak amacıyla kurs kontenjanları nüfus esasına göre yeniden planlandı.

KURS ÜCRETLERİ VALİLİKLERCE BELİRLENECEK

SRC kurs ücretlerinin, her yıl ocak ayında valilikler bünyesinde oluşturulacak komisyonlar tarafından belirleneceği bildirildi. Böylece ücretlerde standart ve denetlenebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.