EGM ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI: (TAM İSİM LİSTESİ) EGM polis atama sonuçları açıklandı mı? Polis tayin sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 2026 yılı genel atama ve yer değiştirme süreci kapsamında, başkomiser ve altı rütbelerde görev yapan personelin atama sonuçlarına ilişkin resmi süreç tamamlanmıştır. Peki, EGM polis atama sonuçları açıklandı mı? Polis tayin sonuçlarına nereden nasıl bakılır? EGM atama ve yer değiştirme sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri...

EGM ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, toplam 19 bin 96 personeli kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu kapsamda 1.528 amir ve 17.568 polis memurunun yer değişikliği işlemleri, sistem üzerinden duyurulacak şekilde organize edilmiştir.

2026 yılı genel atama döneminde yapılan düzenleme; teşkilatın hizmet ihtiyacı, personel planlaması ve görev dağılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Atama işlemleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden sisteme işlenmiş ve duyurular eş zamanlı olarak planlanmıştır.

EGM POLİS ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre atama ve yer değiştirme sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda erişime açılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı genel atama dönemine ilişkin personel yer değişikliği işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların belirlenen saat itibarıyla sistem üzerinden paylaşılacağı ifade edilmiştir.

Resmi Açıklama Detayları

Yapılan açıklamada, başkomiser ve altı rütbelerde görev yapan personelin atama işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların Personel Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda bilgilendirmelerin hem sistem üzerinden hem de SMS yoluyla yapılacağı aktarılmıştır.

EGM ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama ve yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı saat resmi olarak duyurulmuştur.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından yapılan açıklamaya göre, atama ve yer değiştirme sonuçları bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacaktır.

EGM POLİS ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan atama sonuçları, dijital sistemler üzerinden sorgulanabilmektedir.

Atama ve yer değiştirme sonuçlarına ulaşmak için Personel Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Personel, kendilerine tanımlı kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yaparak atama durumlarını görüntüleyebilmektedir.

Sorgulama Adımları

Personel Bilgi Sistemi giriş ekranına erişim sağlanır

T.C. kimlik ve personel bilgileri ile giriş yapılır

“Atama / Yer Değiştirme Sonuçları” sekmesi açılır

Yeni görev yeri bilgisi görüntülenir