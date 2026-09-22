Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ege Üniversitesi'nde kampüs içindeki etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına tepki gösteren öğrencilerin açtığı stantlara müdahale edildi. Özel güvenlik ekiplerinin ardından kampüse gelen Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası 27 öğrenci gözaltına alındı. Peki, Ege Üniversitesi'nde ne oldu? Ege Üniversitesi'nde öğrenciler neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?

Ege Üniversitesi'nde kampüs içerisinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına tepki gösteren öğrencilerin açtığı stantlara müdahale edildi. İlk olarak üniversitenin Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ekipleri stantları kaldırmak ve kapatmak istedi. Yaşanan gerginliğin ardından kampüse Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından 27 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ege Üniversitesi yönetimi tarafından alınan kararla, kampüs sınırları içerisinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve her türlü etkinliğin rektörlük iznine tabi tutulması kararlaştırıldı. Öğrenciler, söz konusu uygulamaya tepki göstermek amacıyla kampüs içerisinde stant açtı.

Stantlara ilk müdahale üniversitenin Özel Güvenlik Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. ÖGB ekiplerinin stantları kaldırmak ve kapatmak istemesinin ardından yaşanan gerginlik üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri kampüse sevk edildi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin stant çevresindeki müdahalesi sonucunda 27 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Güncel haber kaynaklarında da olayın, kampüs içindeki etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına yönelik tepki stantları sonrasında yaşandığı ve 27 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.